США отправили ракетный эсминец в Черное море

Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба 6-го флота ВМС США.

«Donald Cook начал 19 февраля проход через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», - говорится в распространенном заявлении.

Куда конкретно следует эсминец, который базируется в городе Рота, пресс-служба ВМС США не раскрывает. В то же время она отмечает, что Donald Cook уже выполнял определенные задачи в Черном море месяц назад. В том числе он совершил заход 21 января в порт Батуми, где корабль участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. 28 января эсминец покинул акваторию Черного моря.