Путин и король Салман обсудили ситуацию на рынке нефти

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии, во время которого были "рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". "С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей", - отметили в Кремле. При этом в пресс-службе российского лидера подчеркнули, что "при обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией".

Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в Кремле. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Саудовскую Аравию, но говорить о конкретных сроках пока рано.