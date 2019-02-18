BP увеличит производство газа на «Шахдениз»

Британская нефтегазовая компания BP планирует увеличить производство газа на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шахдениз» в 2019 году. Об этом агентству Reuters сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

«Мы ожидаем стабильной добычи на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» и роста производства на месторождении «Шахдениз» в 2019 году, так как будем наращивать производство на месторождении в течение всего года, а также в последующие годы», - сказал Б.Асланбейли.

По словам вице-президента BP Azerbaijan, месторождения АЧГ, на которых с 1994 года по сей день добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти, имеют потенциал производства дополнительных трех миллиардов баррелей.

Асланбейли сообщил, что окончательное инвестиционное решение в отношении проекта разработки «Восточного» и «Центрального Азери» в рамках продления контракта будет принято в первой половине текущего года.

Асланбейли также отметил, что первый газ со второй стадии производства на месторождении «Шахдениз» поступит в Европу вовремя, в 2020 году.