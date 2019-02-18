Американские войска покинут Сирию через Ирак

Советник премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мостафа рассказал о процессе вывода войск США из Сирии.

Он подчеркнул, что США договорились с Ираком о том, что вывод войск будет проходить через его территорию.

По словам Мостафа, вывод начнется до 1 апреля, как только США завершат операцию в Восточном Евфрате и Бангузе. К концу апреля США планируют полностью вывести войска.

Напомним, о решении покинуть Сирию президент США Дональд Трамп заявил в декабре прошлого года. Согласно его заявлениям, это должно было занять около двух месяцев, однако позже Трамп согласился с требованием Конгресса о продлении срока.