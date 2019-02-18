Лидер оппозиции Венесуэлы призвал военных помочь народу

Гуманитарная помощь из США и стран ЕС будет доставлена на границу Венесуэлы 23 февраля на трех американских самолетах, однако президент Николас Мадуро отказался принимать грузы от «недружественных государств».

На фоне гуманитарного кризиса в стране «временный президент» Хуан Гуайдо обратился к военным с просьбой пропустить гуманитарку, в которой остро нуждается народ.

Лидер оппозиции напомнил, что Венесуэла страдает от голода и нехватки медикаментов, и потому население надеется на сочувствие со стороны вооруженных сил.

«Разрешите поступление гуманитарной помощи и откройте двери в лучшее будущее для всех. Венесуэла рассчитывает на вас!» — написал Гуайдо в Twitter.

Власти Венесуэлы согласились принимать гуманитарную помощь только из тех стран, которые признали Мадуро законным президентом, в том числе от Китая и России.