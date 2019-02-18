Индия и Пакистан на грани новой войны

Пакистан готов помочь Индии расследовать взрыв в Кашмире, но примет ответные меры, в случае нападения Дели, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает AFP․

В ходе выступления Хан потребовал у Дели доказательств предполагаемой причастности Исламабада к взрыву, в результате которого погиб 41 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя пакистанская военизированная группировка «Джайш-и-Мухаммед».

Если Индия нападет, «Пакистан отомстит», сказал Хан. Исламабад отрицает причастность к теракту. «Если у вас есть какие-либо доказательства об участии пакистанцев, предоставьте их нам, я гарантирую вам, что мы примем меры», - отметил он, добавив, что Пакистан «готов говорить» о терроризме с Индией.

Начать войну «легко», сказал он, добавив, что надеется на то, что «здравый смысл восторжествует».