Иранский генерал: Саудовская Аравия является сердцем зла в регионе

Саудовская Аравия является сердцем зла в регионе и в мире. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хоссейн Салам, передает Mehr.

«Воины сухопутных войск КСИР противостоят треугольнику зла в лице Америки, сионистского режима и арабов. Сегодня Саудовская Аравия является сердцем зла в регионе и мире», - подчеркнул он

По его словам, «враги разочарованы тем, что иранская нация продолжает свое развитие». «У нас есть планы победить мировые державы, и наша война не ограничивается одним пунктом».