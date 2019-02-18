Доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 снизились на 1,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Таким образом, падение реальных доходов россиян продолжается шестой год подряд.

В 2017 году доходы населения снизились на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 упали на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

В 2018 году без учета единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года был бы незначительный рост реальных доходов — на 0,3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ.