В Геранбое свирепствуют волки

Напавшие на села Болуслу и Эйвазлылар Геранбойского района Азербайджана волки нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, в связи с чем была создана рабочая группа, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Минэкологии и Общественного объединения "Азеровчу", в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения нанесения ущерба их имуществу, взяла под контроль указанную территорию и принимает меры в связи с регулированием численности диких животных.