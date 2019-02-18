Ракетный эсминец США вернулся в Черное море

Шестой флот США сообщил об отправке в Черное море эсминца «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75) с ракетами «Томагавк».

Эсминец вышел из военной базы в Испании, проследовал через пролив Босфор и движется на северо-восток в акватории Черного моря.

На корабле, оснащенном системой противоракетной обороны «Иджис», находятся 56 крылатых ракет дальностью действия 1,6 тыс. км.

Операция осуществляется вместе с союзниками по НАТО для демонстрации «коллективной решимости», сообщает пресс-служба флота.

В прошлый раз эсминец покинул Черное море 28 января и отправился в порт грузинского Батуми для проведения совместных с Грузией учений.