США и Китай возобновляют торговые переговоры. Белый дом заявил, что встречи между представителями среднего звена начнутся в Вашингтоне. Новый этап переговоров начинается после встреч на прошлой неделе в Пекине, в результате которых, по словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, удалось «добиться прогресса» по ключевым вопросам, передает AP.

Лайтхайзер возглавит переговоры на высшем уровне, к которым присоединятся министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу и торговый советник Питер Наварро. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Лю Хэ.