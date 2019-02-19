Лидер сирийских боевиков тяжело ранен в голову
В результате взрыва в сирийском городе Идлиб получил тяжелые ранения лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джулани (прозвище в рядах радикалов).
Источник РИА Новости сообщил, что лидер крупнейшей в регионе организации повстанцев по имени Мухаммад Хусейн аш-Шараа был ранен в голову и доставлен больницу города Антакья в Турции.
Отмечается, что осколочное ранение привело к сотрясению мозга, аль-Джулани перенес срочную операцию и сейчас находится в коме в отделении интенсивной терапии.
Аль-Джулани находится в списке боевиков, которых уголовный суд Дамаска заочно приговорил к смертной казни.