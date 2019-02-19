Заур Расулзаде 19 февраля 2019, 22:58

Прошедшая на прошлой неделе в Варшаве конференция по Ближнему Востоку оказалась одним из самых неудачных за последнее время международных мероприятий и ознаменовалась несколькими международными скандалами. Во-первых, на планировавшуюся как крупномасштабное совещание глав МИД, посвященное терроризму, распространению ракетного оружия, торговле, морскому сообщению и другим вопросам безопасности на Ближнем Востоке, не были приглашены представители Ирана, а Россия, Ливан и Палестина от участия в нем отказались.

Проигнорировали саммит в Варшаве и большинство глав МИД стран Евросоюза. Зато от США прибыла внушительная делегация во главе с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. А потом глава Госдепа Помпео, несмотря на обширную повестку, неожиданно обозначил центральный вопрос конференции как противодействие Ирану. И это вызвало не только возмущенный отклик Тегерана, но и недовольство многих участников, отнюдь не приветствовавших выход США из «ядерной сделки».

Ну и масла в огонь подлил израильский премьер Нетаньяху, которого попросили прокомментировать тот факт, что в польские суды все еще подаются гражданские иски к тем, кто обвиняет поляков в участии в Холокосте. «Поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления… поляки сотрудничали с нацистами, и я не собираюсь это отмывать. Идея о том, что историю можно изменить или исказить, — нонсенс», - ответил Нетаньяху. И сказал он это не где-нибудь, а в Польше, что вызвало штормовой вал возмущения. Прежде всего президент Польши Анджей Дуда объявил, что ранее намеченный для проведения в Израиле саммит Вышеградской четверки (V4) - Польши, Венгрии, Чехии и Словакии отменяется из-за высказываний премьер-министра Израиля. Саммит должен был пройти в Иерусалиме. Дуда написал в Твиттере: «В подобной ситуации Израиль — не лучшее место для встречи».

Следом Беата Мазурек, заместитель спикера парламента Польши от Партии закона и справедливости, заявила, что сейм рассмотрит меры против «неприемлемых комментариев, сделанных во время ближневосточной конференции». Посол Израиля в Польше Анна Эзри попыталась смягчить ситуацию, объяснив, что израильский премьер не обвинял польскую нацию, он просто отметил, что были такие поляки, что сотрудничали с нацистами. Но историю действительно трудно переделать: есть многочисленные свидетельства причастности граждан Польши к преступлениям против евреев, в частности факты выдачи поляками немцам еврейских семей. И вице-спикер израильского Кнессета Ицик Шмули пошел еще дальше премьера и подчеркнул, что в Варшаве пытаются переписать историю. «Многие поляки слышали, знали и помогали нацистской машине уничтожения. Польская попытка переписать историю и закрыть рты пережившим Холокост - смелая, шокирующая и достойная презрения», - четко обозначил он позицию Израиля по этому болезненному для евреев вопросу. Такой вот шумной выдалась конференция в Варшаве, не только не принявшая никаких конкретных решений, но и рассорившая сразу несколько стран друг с другом. Не зря глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ее «мертворожденной». Израильский политолог Юрий Бочаров в интервью haqqin.az, комментируя скандал с пособничеством Польши нацистам, хотя и заявил, что он против вмешательства истории в реальную политику, тем не менее, подчеркнул, что никакие исторические факты не должны забываться. «Во время войны многие народы и правительства грешили антисемитизмом, и Польша не является исключением. Но мы не знаем, в каком контексте премьер Израиля сделал это заявление. Может, это было реакцией холодного отношения Польши к позиции Израиля по иранскому вопросу или приглашение на конференцию в Варшаву представителей палестинских организаций, которые мы считаем террористическими. Но в любом случае премьер Нетаньяху опытный политик и просто так не станет высказываться. Тем не менее думаю, что скоро все это забудется, Варшава и Иерусалим сгладят свои проблемы», - считает Ю.Бочаров. Достаточно миролюбив был и профессор Варшавского университета Казимеж Кик, указавший, «что на волне разбушевавшихся эмоций любые слова, не совпадающие с официальной израильской позицией по истории массового истребления немцами евреев в оккупированных странах, воспринимаются как грубейшее оскорбление их исторической памяти. А это не так. У каждого народа, подвергшего во время Второй мировой войны преследованиям со стороны немецких нацистов – поляков, евреев, цыган, россиян – есть свой исторический опыт и своя память, которые имеют право на существование и уважение».