В испанском Верховном суде продолжается процесс над 12 лидерами каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости. Как сказал haqqin.az московский корреспондент испанской газеты «ABC» Рафаэль Морено Маньюэко, каталонские сепаратисты неминуемо понесут наказание за попытку расчленить Испанию: им придется сесть в тюрьму на сроки от семи до 15 лет.

Вместе с тем испанский журналист не скрывает, что сторонники отделения Каталонии все еще организуют митинги в поддержку обвиняемых. «Однако правительство предприняло широкие меры безопасности на случай беспорядков и даже вооруженного выступления мятежников. Власти не исключают возможность того, что в руки радикальных каталонцев попадет оружие, и поэтому спецслужбы плотно контролируют ситуацию в провинции», - утверждает Маньюэко.

Отделение Каталонии абсолютно исключено. Король Испании Филипп VI одновременно является верховным главнокомандующим вооруженных сил, и в случае обострения ситуации он без колебаний введет военное положение и предпримет самые жесткие меры по защите территориальной целостности страны, уверен журналист.

Европа, подчеркивает Маньюэко, однозначно сказала нет сепаратизму, предупредив каталонских мятежников, что выход из состава Испании означает выход из Евросоюза со всеми вытекающими последствиями. Никакие аргументы сепаратистов о референдуме, праве на самоопределение не возымели действие. Европа конкретно проявила неприятие сепаратизма. В Брюсселе понимают, что отделение Каталонии повлечет цепную реакцию по всей Европе. Поднимутся центробежные силы внутри Франции, Бельгии, Великобритании, Италии и т.д. Сепаратизм представляет угрозу безопасности и стабильности Европы.

Как объясняет испанский журналист, инцидент с отделением региона является авантюрой каталонских элит, и нет никакой другой объективной причины случившегося. Каталония является автономией со своим парламентом и правительством. И единственное, чем отличается такая автономия от полной независимости, это то, что у каталонцев не было права сбора налогов и создания собственной армии. Во всем остальном каталонцы всегда были самостоятельны.

«Даже этнически каталонцы отличаются от испанцев только тем, что у них другой язык. Уровень жизни в Каталонии даже выше, чем в целом по стране. У нее собственная система образования с собственной региональной учебной программой. Более того, из каталонских школ было практически вытеснено изучение государственного испанского языка», - утверждает Маньюэко.

Испания, уверен журналист, будет жестко защищать целостность страны и уже получила полную поддержку общеевропейских институтов. Если бы со стороны ЕС не последовала однозначно негативная реакция на референдум, возможно, у сепаратистов было бы больше напора. Но Евросоюз и Испания ясно дали понять: границы Испании незыблемы.