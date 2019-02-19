Отдел политики 19 февраля 2019, 23:20

В то время как проект транспортировки азербайджанского газа в Европу TANAP- TAP, несмотря на все сложности, шаг за шагом реализуется, аналогичный российский проект «Северный поток-2» обрастает все новыми проблемами. Правительство РФ и особо заинтересованный «Газпром» прилагают все усилия, чтобы получить добро европейцев на «Северный поток-2», и это понятно, поскольку российская экономика держится на плаву практически благодаря экспорту энергоносителей. Как отмечают эксперты, начало работы проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ» чуть ли на 3% увеличит ВВП России. Однако с «Северным потоком-2» с самого начала были политические проблемы, что привело к разногласиям между странами Европы и между европейцами и США.

Недавно и Франция усомнилась в целесообразности «Северного потока-2» с точки зрения общеевропейских интересов. Однако после беседы президента Макрона с канцлером ФРГ Меркель французы заявили о некоем достигнутом консенсусе в вопросе прокладки этого трубопровода. Надо заметить, что Германия с самого начала почти без оговорок поддержала российский проект. Похоже, Берлин ради продвижения своих экономических интересов, связанных с «Северным потоком-2», даже готов выйти из Евросоюза и устроить «гермзит». Трамп собирается подписать новый пакет санкций в отношении финансового и нефтегазового секторов российской экономики, которые будут направлены против инвесторов всех совместных с Россией международных проектов по газу. В то же время ЕС, вроде бы проталкивая «Северный поток-2», одновременно строит в европейских портах причалы для приема американских танкеров со сжиженным газом. Что же происходит с «Северным потоком-2»? Свое мнение по этому вопросу haqqin.az высказал американский аналитик Фонда Джеймстауна Владимир Сокор. «Компромисс по «Северному потоку-2», принятый Германией и Францией, поддержали все 27 стран ЕС, кроме Болгарии. Пока неизвестны все детали компромисса Парижа и Берлина, однако Европейская комиссия приняла решение о том, чтобы новые законы ЕС по энергетике распространялись и на газопроводы, которые проходят по дну моря. Этот закон уже работает в отношении газопроводов на суше», - утверждает Сокор.

Еврокомиссия еще 2017 году планировала выдвинуть ряд условий для начала реализации этого проекта, отмечает аналитик. В первую очередь она хотела, чтобы новое законодательство по энергетике распространялось в отношении подводных газопроводов. Это означает разделение прав на транспортировку и право продажи газа. В «Северном потоке-2» «Газпром» выступает как перевозчик и продавец газа, что, по мнению европейцев, является монополией и, соответственно, противоречит европейскому законодательству. ЕС выступает за отделение права продажи газа от права контроля над трубопроводом «Северный поток-2». Второй важный фактор - предоставление возможности другим поставщикам газа доступа к этому трубопроводу, тогда как в проекте предусмотрена закачка только российского газа. И третий пункт - требование Еврокомиссии, чтобы «Газпром» не был бы собственником трубопровода и платил бы за транзит газа. «Однако Еврокомиссии с 2017 года не удавалось внести эти вопросы в повестку дня ЕС так, как в последние два года в Евросоюзе председательствовали Австрия и Болгария. Эти страны считают прокладку «Северного потока-2» противоречащей интересам Вены и Софии и блокировали сделку с «Газпромом». В январе этого года председательство перешло к Румынии, которая готова внести эти условия в повестку для ЕС», - полагает Сокор. Вместе с тем он указывает, что пока неясно, чем конкретно была недовольна Франция и каковы основные пункты достигнутого компромисса. Из сообщений немецких СМИ известно только, что, согласно принятому решению, для «Северного потока-2» сделано исключение и на него не будет распространяться европейское законодательство по трубопроводам. Страна ЕС, на территорию которого вступает проект «Северного потока-2», сама будет вести на двусторонней основе переговоры с «Газпромом». То есть для «Северного потока-2» делается исключение в европейском законодательстве. «Известно, что трубопровод по дну Балтики выйдет на германскую территорию, и Берлин будет вести переговоры с Москвой о поставках газа не на многосторонней, а на двухсторонней основе. И, наконец, в соответствии с третьим принципом в будущем «Северный поток-2» должен будет выйти из-под юрисдикцию Берлина и перейти под юрисдикцию Евросоюза», - подчеркивает эксперт. В то же время Сокор особо отмечает, что Болгария выступает против сделки с «Газпромом» по собственным экономическим соображениям. Дело в том, что София надеялась, что вторая ветка запланированного газопровода «Турецкий поток-2» из Турции в Центральную Европу - Сербию, Венгрию и Австрию пройдет через болгарскую территорию. Неопределенность европейского законодательства в отношении подводных трубопроводов создавала условия Болгарии на двухсторонней основе вести переговоры с «Газпромом» по продолжению «Турецкого потока-2». Теперь же Болгария озлобилась на своих европейских партнеров, так как ЕС заблокировал выгодный для нее «Южный поток», но дала «зеленый свет» выгодному для ФРГ «Северному потоку». ФРГ имеет большое влияние в ЕС, какого нет у Софии. Болгария обвиняет партнеров в двойных стандартах, и ее опасения вполне оправданы. Согласно достигнутому компромиссу, проведение двухсторонних переговоров после «Северного потока-2» будут крайне сложными, скорее всего вообще невозможными.

По мнению Сокора, Германия в случае с «Северным потоком-2» выступает против европейского единства. Вопреки утверждениям левых политических деятелей Европы Берлин не является лидером ЕС. «Германия лукавит, - считает аналитик, - когда заявляет, что выступает за многосторонний подход в вопросе взаимоотношений с Россией. У Германии все больше проявляется политический эгоизм ради собственных национальных интересов. Берлин стремится обойти партнеров по ЕС и построить двухсторонние отношения с Россией, что означает раздробление Европейского Союза». Какое-то время Европа была разделена на два лагеря: меньшинство за «Северный поток-2», а большинство, включая Италию, против этого проекта. Позиция Италии созвучна с болгарской - Рим также был участником заблокированного проекта «Южный поток». Там предполагали, что к ним пойдет газ по «Турецкому потоку-2». Итальянцы пришли к мысли, что у России нет достаточных ресурсов одновременного заполнить «Турецкий поток-2» и «Северный поток-2», и опасаются, что весь экспортный газовый ресурс России пойдет в Германию. Как считает американский эксперт, для Германии более чем достаточно поставок газа по «Северному потоку-1». А вот «Северный поток-2» - это транзитный газ, который пойдет в направлении Франции, Нидерландов, Бельгии, Чехии и Австрии. Таким образом, Берлин получит огромные деньги за транзит газа через свою территорию. В то же время данный проект очень важен для немецких земель, которые имеют свой бюджет и надеются получить деньги за транзит и большие инвестиции под строительство инфраструктуры для дальнейшего транзита газа в другие страны. При этом Берлин, как говорится, заберет «транзитный хлеб» у Украины, территорию которой «Северный поток-2» обойдет. «Пока компромиссное решение по данному проекту прошло голосование в Европейском совете, где заседают правительства ЕС. Это не коллективный, а межгосударственный орган. Но решение Европейского совета еще должно получить добро на заседании в коллективном органе – Европейском парламенте, которое пройдет через две-три недели. Большинство в Европарламенте негативно настроены в отношении «Северного потока-2», но это большинство тоже разделено на тех, кто категорически против проекта, и тех, кто выступает за распространение европейского законодательства на прокладку трубопровода по дну моря. В последнем случае трубопровод будет частично под контролем Еврокомиссии. Поэтому очень сложно предсказать как будет голосовать Европейский парламент», - уверен Сокор. Вместе с тем, как считает эксперт, осуществление проекта укрепит гегемонию «Газпрома» на европейском энергетическим рынке, которая уже распространяется на рынки Польши, Эстонии, Латвии, Австрии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Сербии и Финляндии. Сокор убежден, что пока Европа растеряна и разделена на два лагеря «за» и «против», реальный механизм заблокировать «Северный поток-2» есть только у США. И это санкции. Американцы могут заблокировать проект через санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Вашингтону необязательно вводить санкции против компаний - акционеров проекта (две компании РФ, по одной у Франции, Нидерландов и Австрии). Достаточно применить санкции в отношении сервисных компаний, которые могут оказать технические или финансовые услуги «Газпрому». Пять компаний-акционеров являются национальными лидерами и обладают большим влиянием на правительства своих стран, тогда как сервисные компании не являются импортерами газа и не связаны какими-то особыми обязательствами перед правительствами своих стран. И это дает возможности США парализовать прокладку газопровода по дну Балтики. «Примерно 10 дней назад сенат США заявил, что уже разработан пакет новых антироссийских санкций. Но пока неизвестно, против кого: компаний, импортирующих газ через «Северный поток-2», или сервисных компаний. Законопроект о санкциях поддержали 44 сенатора из ста членов сената, что означает, что закон получит большинство при голосовании. В палате представителей Конгресса подобный законопроект уже рассматривается. Надо отметить, что президент Дональд Трамп публично выступает против проекта «Северный поток-2», но, с другой стороны, он не хочет сердить Россию. А вот Конгресс США это не останавливает. Госдепартамент и департамент энергетики США тоже ведут в Европе кампанию против «Северного потока-2». Три американских посла в Берлине, Брюсселе и Копенгагене обнародовали для масс-медиа свое совместное публичное письмо против этого проекта. В связи со всем перечисленным развязки ситуации следует ждать уже в ближайшее время», - прогнозирует эксперт.