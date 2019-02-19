В США работают над созданием подводных ракетоносцев

Вице-адмирал ВМС США Томас Мур рассказал о создании нового класса атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Columbia.

По его словам, через десять лет они должны полностью заменить в американском флоте подводные лодки класса Ohio.

Как ожидается, ВМС закупит 12 подлодок, имеющих по 16 ракетных шахт, и введет их в боевой состав в 2031 году, передает ТАСС.

Куратор программ строительства всех надводных и подводных систем отметил, что создание кораблей идет по плану и в соответствии с намеченным графиком.

Реализацией проекта на $5 млрд занимается дочерняя компания корпорации General Dynamics — Electric Boat, которая далеко продвинулась в плане конструкторских усилий.