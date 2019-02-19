Все мы хорошо помним, как с раннего утра переполненные служебные и маршрутные автобусы перевозили десятки тысяч рабочих, инженеров и служащих на работу, словно в ответ на многоголосые призывы заводских и фабричных гудков, расположенных во всех уголках Баку. Десятки лет люди работали на одном и том же объекте и научились различать родное предприятие не только по силе гудка или густоте валящего из трубы дыма. Они могли найти свое предприятие вслепую уже по запаху, как опытные руководители, не заходя в цех, по одному только шуму станков чувствовали, как идет здесь работа. И каждый год строились новые промышленные предприятия, и каждый год открывались тысячи новых рабочих мест. Заводов стало так много, что они стали объединяться в огромные производственные объединения – химическое, нефтемашиностроения, электромашиностроения и пр. Но вот настала перестройка, которая вскоре переросла в экономический суверенитет, а позже в независимость.

Индустриализация (в перводе с латинского industria — усердие, деятельность) — процесс создания крупного машинного производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу. Этот долгий и трудный путь неизбежно проходят все страны, но каждая по-своему. Сталинская индустриализация, к примеру, охватила период с 1928 года по 1941 год – три советские пятилетки. Индустриализация, и создание системного промышленного производства охватила и наш Азербайджан, который к концу жизни страны Советов стал одной из развитых в этом отношении союзных республик. И доказывать это долго не надо.

Мы так же хорошо помним, какой разгул бардака и анархии царил в последние годы перестройки и первые годы - первые попытки построения национального государства. Отдельные «умельцы» активно принялись за демонтаж заводов и фабрик, доставшихся обществу в наследство от страны Советов. Разбиралось сложное и габаритное оборудование, цветной металл отделялся от черного, и все это отправлялось машинами в соседние Иран и Турцию, где продавалось просто как лом. Особенно ценились у таких дельцов аппараты, начиненные более дорогими металлами. Но не долго длился и период массовой распродажи дорогостоящего оборудования за бесценок – оно просто исчерпалось.

Тут взоры всех обратились на предприятия нефтяного машиностроения – «контракт века» сулил большие заказы на разные платформы, фонтанную арматуру, задвижки и прочее оборудование, которыми ранее наши предприятия обеспечивали всю советскую нефтянку. Но и этим мечтам не суждено было сбыться. Иностранные заказчики сразу дали от ворот поворот нашим машиностроителям. И объяснили это очень просто – они работали по международным стандартам, а не по советским ГОСТам, на которые до сих пор ориентированы многие товары, выпускаемые в стране. Кроме того, основной заказчик – британская компания ВР – и вовсе заявила, что работает только с традиционными и испытанными партнерами, и менять свои правила не собирается.

Стало ясно, что всю индустрию, которая почти полностью была уничтожена, придется создавать заново и своими силами. Стране она была нужна – какая же жизнь без промышленности? Это не только обеспечение страны промпродукцией собственного производства, валютой, но и обеспечение работой собственного населения, что на фоне царящей безработицы играло жизненно важное значение. А как создавать заводы и фабрики, когда нет денег. А чтобы были деньги, нужны заводы, фабрики, промышленные и технологические парки. Получался заколдованный круг, выход из которого и нашел основатель Третьей республики Гейдар Алиев, решив направить доходы от экспорта нефти на развитие ненефтяного сектора.

Правда, большой приток нефтедолларов стал поступать только в начале этого тысячалетия, продолжение замысла Гейдара Алиева легло на плечи его последователя Ильхама Алиева. Глава государства открыто заявлял во всех выступлениях, что деньги в стране есть, нужно только разрабатывать и реализовывать хорошие проекты. Но большие деньги создали для страны новую проблему – проблему олигархов.

Если в конце прошлого века дельцы вывозили из страны ворованное оборудование, то новые олигархи стали вывозить ворованные деньги. Они охотно откликались на призывы президента, строили за государственные деньги новые объекты, в том числе и промышленного назначения. Но не проходило и пары лет, как эти помпезно открываемые объекты тихо закрывались. Деньги уходили, а страна так ничего и не получила. По-большому счету итоги олигархической индустриализации оказались более чем плачевными. Промышленность Азербайджана ограничилась двумя нефтеперерабатывающими заводами и металлургической промышленностью в лице одной компании Baku Steel.