В прошлом году, отметила Мамедова, из более чем 280 тысяч беременных женщин, взятых на учет различными медицинскими учреждениями, у 14 тысяч были обнаружены различные патологии. Больше всего вынашивающие детей женщины страдают пороками сердца, болезнями сосудов и др.

По данным Минздрава Азербайджана, каждая вторая беременность в стране связана с какой-либо патологией, заявила на конференции, посвященной итогам работы системы родовспоможения за 2018 год руководитель Перинатального центра Севиндж Мамедова.

В 2018 году в стране в период беременности или во время родов скончались 17 женщин. Четыре из них были жительницами Баку, остальные из регионов. Для сравнения в 2008 году было 27 случаев смертности, в 2012-м – 25, в 2015-м -22. Как считает глава Перинатального центра, снижение материнской смертности стало результатом нового подхода к решению этой проблемы. В основном сокращению летальных исходов было достигнуто благодаря выявлению патологий на ранних сроках беременности и тесного сотрудничества системы родовспоможения со специализированными профилирующими медицинскими учреждениями.

Из 17 скончавшихся в прошлом году беременных женщин 13 обращались в женские консультации и получали соответствующее лечение. У 12 были патологии негинекологического характера: сердечно-сосудистые, бронхолегочные и другие заболевания. По сравнению с прежними годами возраст наступления материнской смертности повысился с 18-25 лет до 30-35 лет.

Как утверждает С.Мамедова, причиной большинства летальных исходов у будущих матерей стали острое кровотечение и геморрагический синдром. Причем в последние годы именно такие случаи смерти рожениц имеют тенденцию к возрастанию и достигает 64%. Затем идут преэклампсия и эклампсия – осложнения беременности, приводящие к повышению артериального давления.

«Еще десять лет назад вообще не было случаев смерти от преэклампсии и эклампсии, но в последние два года эти осложнения стали причиной каждой третьей материнской смерти. За ними следуют эмболия околоплодными водами, тромбоэмболия легочной артерии, неправильная анестезия, инсульт, анафилактический шок и др. Каждый случай материнской смерти был тщательно расследован в комиссии по родовспоможению. К сожалению, большинство погибших женщин до беременности не обращались в медицинские учреждения и не обследовались. А ведь своевременное выявление и лечение негинекологических патологий позволило бы во многих случаях предотвратить смерть будущих матерей», - подчеркнула гинеколог.

Вместе с тем, за допущенные ошибки, ставшие причиной материнской смертности, 11 медицинских работников освобождены от должности, 13 человек получили строгие выговоры, 25 выговоры. Среди уволенных не только гинекологи, но и анестезиологи, хирурги, акушеры.

Как положительную тенденция глава Перинатального центра назвала полное отсутствие в прошлом году случаев сепсиса беременных, что С.Мамедова считает результатом предпринятых специальных мер.