Армия осталась верна Мадуро

В Министерстве обороны Венесуэлы заявили, что не поддадутся призывам западных стран и не откажутся от поддержки действующего президента Николаса Мадуро.

Кроме того, армия сохранит боевую готовность на границе и будет защищать суверенитет страны от иностранного вмешательства.

«Национальные боливарианские вооруженные силы никогда не будут подчиняться приказам ни иностранных правительств или государств, ни властей, полномочия которых не были подтверждены суверенной волей народа», — сообщили в ведомстве.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что командование армии Венесуэлы тайно проводит переговоры с оппозицией. Диалог ведут, в том числе, генералы, публично поддерживающие президента Николаса Мадуро.