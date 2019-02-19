Рустам Ибрагимбеков: «Невозможно не конфликтовать с родиной»

«Я человек, несмотря на серьезный вид, довольно легкомысленный. И поэтому я сейчас пишу такую книжку вместо воспоминаний, называется «Успешное поражение». И там я рассуждаю по этому поводу. Каждая жизнь заканчивается поражением – смертью. И можно ли это поражение сделать более или менее успешным? И у каждого свои критерии этой успешности. Для меня главным критерием всегда была интересность жизни и максимальное стремление получить удовольствие от нее. Практически не думая. Я вообще по первому своему образованию и много лет специалист по оптимальному управлению и регулированию, и это у меня как бы уже алгоритмически сидит, а там проблема выбора правильного решения это суть профессии. Поэтому я принимаю решения практически мгновенно», - сказал в интервью радио «Эхо Москвы» кинодраматург и сценарист Рустам Ибрагимбеков.

По словам писателя, еще три дня тому назад он не знал, что полетит в Баку: «А у меня там очень сложные отношения. И сегодня ночью, сразу после вас я приду домой и вылечу в Баку. Я не был в Баку шесть лет. Прилетел туда на два дня на похороны брата, и вот сейчас – после этого прошло еще два года.

Но знаете, я стараюсь об Азербайджане говорить в Азербайджане, а в России лучше поговорим про Россию. Потому что при том, что я действительно делю свое сердце на две части, я люблю Россию не меньше, чем Азербайджан. И это связано просто с тем, что Азербайджан это место, где я родился, к которому привязан плотью, кровью, генами и всем остальным. А Россия для меня – не только сама Россия, сколько российская культура. Поэтому я, живя в сегодняшней России, все-таки ориентируюсь на какие-то ценности довольно давние. У меня даже есть картина под названием «Храни меня, мой талисман», где я определенным образом по этому поводу высказался».

Отвечая на вопрос российского издания о своем любимом творении Р.Ибрагимбеков сказал: «Трудно сделать выбор – я в положении гоголевской героини «Женитьбы», — ухо от того, нос от того, — то есть самый совершенный фильм это все-таки некое соединение из того, что я сделал. Кстати, у меня такое же отношение к человеку. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который отвечал бы моим представлениям о том, каким должен быть человек. Но все, с кем я сталкиваюсь, они создают — великие собиратели образа человека. Это как клише, которое состоит из огромного количества точек, и каждый, даже самый плохой человек, вносит свою необходимую точку в то, чтобы возник этот великий человек. И я его вижу, я его знаю, я верю в то, что он существует, он присутствует в каждом из нас, и даже немножко во мне.

Понимаете, если любишь родину по-настоящему, если ты не конъюнктурщик, то не конфликтовать с родиной невозможно. Потому что родиной управляют люди конъюнктурные. Люди, держащиеся за власть, — всегда, во все времена. Они могут быть честными, но все равно им нужно удержать власть. А когда люди у власти еще и бесчестные, еще и подворовывающие, это вообще страшно.

И если ты нормальный гражданин, думаешь про свою страну, думаешь о ее будущем, то ты не можешь не высказывать свою точку зрения на то, что происходит. И в какие-то моменты тебя за это наказывают – это неизбежно. И надо быть к этому готовым, я это проходил».