В турецком Кайсери задержали девушек из Азербайджана

В турецком Кайсери отдел по борьбе с нелегальной миграцией совместно с управлением по противодействию торговле людьми провел операцию, в ходе которой была пресечена деятельность борделя, функционировавшего на протяжении нескольких лет. Об этом сообщают турецкие СМИ сегодня, 19 февраля 2019 года.

Среди задержанных пять гражданок Азербайджана, 5 гражданок Грузии и одна гражданка Турции. Организатором преступной деятельности оказался гражданин Ирана, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за торговлю наркотическими веществами.

Согласно данным, предоставленным МВД Турции, девушки находились на территории Турции нелегально, всем задержанным от 20 до 23-х лет.

На данный момент в отношении задержанных начато расследование, как сообщает пресс - служба райотдела Кайсери, иранский сутенер подозревается в организации борделей еще в нескольких регионах страны.