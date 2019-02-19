Мадуро привел армию в боевую готовность

Накануне были полностью перекрыты границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов.

Как заявил верный главе Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино, армия будет защищать "территориальную целостность" страны.

Отметим, что ранее временный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить на территорию Венесуэлы грузы медикаментов и продуктов питания. Гуайдо также призвал военнослужащих Венесуэлы "встать на сторону Конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.

В свою очередь, Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения. В телеобращении к нации он заявил, что ожидает 300 тонн гуманитарной помощи из России, а также Китая, Турция и ООН.