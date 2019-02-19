Как накануне сообщал haqqin.az , официальный Тбилиси ведет переговоры с «Газпромом» о покупке российского газа. Грузинский министр экономики Георгий Кобулия заявил, что Грузия закупит российский газ с целью диверсификации поставок. По его словам, большая конкуренция на рынке будет способствовать сокращению тарифов на газ.

«Недопустима монополия, и Азербайджан не должен быть единственным поставщиком газа в Грузию», - заявил министр в интервью СМИ.

Грузинская оппозиция выступила с резкой критикой руководства страны, обвинив его в предательстве национальных интересов Грузии, сообщает «Голос Америки». Так, в оппозиционной «Европейской Грузии», которая представляет меньшинство в парламенте, обвинили власти в том, что они до сих пор не разобрались в том, «кто враг, а кто друг».

«Россия – оккупант, она использует газовую иглу для достижения своих политических целей. Россия не может служить механизмом диверсификации. Теперь понадобятся годы, чтобы снизить зависимость от России. До каких пор надо повторять эти прописные истины?!» - написала в Фейсбук депутат от «Европейской Грузии» Элене Хоштария.

У министра Георгия Кобулия свои «прописные истины»: компания SOCAR Georgia Gas, которая является поставщиком 90% всего газа, используемого Грузией, объявила о повышении с 1 марта тарифа для коммерческих абонентов розничной сети на 10,5%.

Представитель SOCAR Georgia Gas Антон Самсонидзе объяснил решение так: «Корректировка цены обусловлена изменением обменного курса национальной валюты лари к доллару США и тарифа на распределение газа».

Однако в грузинском правительстве считают, что такое повышение цен является достаточной причиной для привлечения российских энергоносителей.