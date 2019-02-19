Ильхам Алиев на заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" Фото
В Баку в Центре Гейдара Алиева проходит пятое заседание министров в рамках Консультативного совета по "Южному газовому коридору", сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в заседании.
В мероприятии также участвуют министры энергетики и представители различных структур стран-участниц "Южного газового коридора", в том числе комиссар Еврокомиссии по бюджету и человеческим ресурсам, действующий сопредседатель Консультативного совета Гюнтер Оттингер.
Глава государства выступил на заседании с речью.