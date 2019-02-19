Возглавляемая Данией Международная инспекционная группа, состоящая из девяти инспекторов, в том числе представителей США, Германии, Великобритании и Чехии, провела инспекцию и оценивание «Объявленного места» в Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Инспекторы проверили число боевых танков, бронемашин, артиллерийских установок и систем калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Международная инспекционная группа также осмотрела солдатские казармы, медпункты и другие строения в воинских частях.