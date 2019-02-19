Турция запретила въезд послу Эльшаду Искендерову

«15 января азербайджанского посла не впустили в Турцию на заседание Организации исламского сотрудничества. Ему запрещен въезд в страну», - говорится в информации издания.

Согласно информации турецкого издания, посла Эльшада Искендерова обвинили в том, что он «наводит тень» на отношения между Азербайджаном и Турцией. Хотя это очень расплывчатая и туманная формулировка.

Послу по особым поручениям МИД Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эльшаду Искендерову запрещен въезд в Турцию. Эту сенсационную информацию распространила турецкая газета Yeni Akit.

Турецкое издание пишет, что во время заседания ОИС в Турции представитель одной из стран Персидского залива заявил, что высокопоставленный чиновник МИД Азербайджана явился в их посольство в Баку и сообщил, что «Турция готовит заговор против их государства». Представитель арабского государства потребовал от представителя Турции объяснение по этому поводу.

Согласно информации турецкого издания, после заявления арабского дипломата с разъяснениями по этому поводу выступил посол Азербайджана при ОИС Шахин Абдуллаев.

Как пишет издание, чиновником МИД Азербайджана, который сообщил посольству арабской страны в Баку о готовящемся «турецком заговоре», является посол Эльшад Искендеров. После этого дипломатического скандала МИД Турции объявил Э.Искендерова персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Эльшад Искендеров – бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями. В 2014 году был освобожден от занимаемой должности и назначен на пост председателя Молодежного форума во имя диалога и сотрудничества ОИС. В 2018 году истек срок его пребывания на этой должности, и он был назначен послом по особым поручениям МИД Азербайджана.

Имя Эльшада Искендерова неоднократно упоминалось в связи с сектой Фетхуллаха Гюлена, и он был снят с должности главы госкомитета именно по этой причине. Сейчас секту Гюлена в Турции называют FETÖ, и она известна в качестве террористической организации.