Искусственный интеллект в смартфонах Huawei: зачем он нужен?

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Искусственный интеллект – едва ли не главное словосочетание всего 2018 года. И оно уже активно используется не только в разговорах футурологов, но и в пресс-релизах, посвященных выходу новых смартфонов. Особенно на этой ниве преуспела компания Huawei. В этой статье мы не будем углубляться в историю, искать истоки современных нейросетей, рассказывать о том, как это работает в принципе. Сказано и написано об этом в последние годы так много, что повторяться не хочется. Выстрелившие еще в 2016-м сервисы вроде Prisma или How-old указали направление, в котором вскоре рванули все.

Сегодня технологии машинного обучения применяются не только в демонстрационных целях, как, например, знаменитая программа AlphaGo, обыгравшая человека в го еще два с лишним года газад – хотя раньше это считалось невозможным из-за во многом интуитивной природы игры. Появляются и по-настоящему качественные нейропротезы, когда человек может управлять искусственной конечностью силой мысли, и первые опыты с искусственными глазами. Эти технологии внедряются и в повседневную жизнь с простыми потребительскими устройствами – все голосовые помощники используют машинное обучение для того, чтобы подстраиваться под пользователя – и бум как специализированных устройств (вроде «Яндекс.Станции», умных колонок Google или Huawei AI Cube), так и встроенных в смартфоны голосовых помощников: от Алисы до свежей разработки Huawei – пока еще активного только на китайском рынке, но очень умного YoYo. До недавнего времени тема присутствия нейросетевых вычислений на смартфоне не педалировалась. Да, голосовые помощники, да, идет постоянный обмен информацией с облаком для того, чтобы они учились, но на этом более-менее все. Ситуация изменилась в сентябре 2017 года, с появлением аппаратной платформы HiSilicon Kirin 970 – первой со встроенным модулем NPU (neural processor unit), предназначенным специально для работы с машинным обучением. В рамках смартфонного процессора не приходится говорить о мощностях стационарных компьютеров и серверов, обрабатывающих совсем другие объемы данных, но за счет специально разработанной структуры они позволяют выполнять множество параллельных однотипных задач, что и требуется для работы нейросетей. На стационарных системах эти задачи, как правило, поручаются графическим платам – в смартфоне для этого пришлось бы, либо загрузить встроенный в платформу GPU (и тем самым здорово напрячь его, отвлекая от других задач), либо непрерывно слать данные в облако. Что требует одновременно и постоянного подключения к Сети, и полного доверия компании, которая этим занимается. Все-таки отправлять пришлось бы личные данные. Так что отдельный процессор для нейросетевых вычислений (его также называют ускорителем искусственного интеллекта – AI accelerator) – отличный выход для компании, которая активно использует эту технологию в своих устройствах. Как и следовало ожидать, вслед за Huawei почти сразу последовали и конкуренты. В HiSilicon Kirin 980 NPU, по словам производителя, стал эффективнее аж на 226%. Так на какие же задачи сегодня направлена деятельность искусственного интеллекта, спрятанного в смартфоне?