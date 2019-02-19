Искусственный интеллект в смартфонах Huawei: зачем он нужен?
Искусственный интеллект – едва ли не главное словосочетание всего 2018 года. И оно уже активно используется не только в разговорах футурологов, но и в пресс-релизах, посвященных выходу новых смартфонов. Особенно на этой ниве преуспела компания Huawei.
В этой статье мы не будем углубляться в историю, искать истоки современных нейросетей, рассказывать о том, как это работает в принципе. Сказано и написано об этом в последние годы так много, что повторяться не хочется. Выстрелившие еще в 2016-м сервисы вроде Prisma или How-old указали направление, в котором вскоре рванули все.
Сегодня технологии машинного обучения применяются не только в демонстрационных целях, как, например, знаменитая программа AlphaGo, обыгравшая человека в го еще два с лишним года газад – хотя раньше это считалось невозможным из-за во многом интуитивной природы игры. Появляются и по-настоящему качественные нейропротезы, когда человек может управлять искусственной конечностью силой мысли, и первые опыты с искусственными глазами.
Эти технологии внедряются и в повседневную жизнь с простыми потребительскими устройствами – все голосовые помощники используют машинное обучение для того, чтобы подстраиваться под пользователя – и бум как специализированных устройств (вроде «Яндекс.Станции», умных колонок Google или Huawei AI Cube), так и встроенных в смартфоны голосовых помощников: от Алисы до свежей разработки Huawei – пока еще активного только на китайском рынке, но очень умного YoYo.
До недавнего времени тема присутствия нейросетевых вычислений на смартфоне не педалировалась. Да, голосовые помощники, да, идет постоянный обмен информацией с облаком для того, чтобы они учились, но на этом более-менее все.
Ситуация изменилась в сентябре 2017 года, с появлением аппаратной платформы HiSilicon Kirin 970 – первой со встроенным модулем NPU (neural processor unit), предназначенным специально для работы с машинным обучением. В рамках смартфонного процессора не приходится говорить о мощностях стационарных компьютеров и серверов, обрабатывающих совсем другие объемы данных, но за счет специально разработанной структуры они позволяют выполнять множество параллельных однотипных задач, что и требуется для работы нейросетей.
На стационарных системах эти задачи, как правило, поручаются графическим платам – в смартфоне для этого пришлось бы, либо загрузить встроенный в платформу GPU (и тем самым здорово напрячь его, отвлекая от других задач), либо непрерывно слать данные в облако. Что требует одновременно и постоянного подключения к Сети, и полного доверия компании, которая этим занимается. Все-таки отправлять пришлось бы личные данные.
Так что отдельный процессор для нейросетевых вычислений (его также называют ускорителем искусственного интеллекта – AI accelerator) – отличный выход для компании, которая активно использует эту технологию в своих устройствах. Как и следовало ожидать, вслед за Huawei почти сразу последовали и конкуренты.
В HiSilicon Kirin 980 NPU, по словам производителя, стал эффективнее аж на 226%. Так на какие же задачи сегодня направлена деятельность искусственного интеллекта, спрятанного в смартфоне?
В Huawei Mate 20 Pro у NPU есть несколько направлений деятельности.
Самое главное – это, конечно, камера. Еще в прошлом году смартфоны Huawei научились распознавать самые разные сцены в кадре и подбирать под них наиболее подходящие настройки. В этом году выросло как количество этих сцен (1500 сценариев из 25 категорий съемки), так и появилась возможность объединять по несколько сцен в одном кадре, тем самым повышая качество адаптации изображения под сценарий.
Также искусственный интеллект принимает активное участие в процессе фокусировки – он пытается предсказывать движение объектов, уверенно цепляется за них даже в динамичных сценах и хорошо себя проявляет при съемке видео. При видеосъемке камера Huawei Mate 20 Pro может даже делать приближение к ключевому, по мнению смартфона, объекту.
Пример видеосъемки с выделением цвета.
Также при съемке видео доступно несколько программных фильтров, делающих картинку более «киношной», а также программное размытие фона и выделение цвета при общей монохромной сцене.
Помимо активной помощи пользователю при фото- и видеосъемке нейросети внутри Huawei Mate 20 Pro анализируют действия пользователя и стараются адаптировать его работу для лучшего энергосбережения.
Специальная нейронная сеть работает и при элементарных телефонных звонках – она анализирует внешние шумы и подавляет их, чтобы они не мешали беседе. Ну и, наконец, нейросеть работает в специальном приложении Microsoft для машинного перевода, не требующем постоянного подключения к Сети.
Конечно, то, что мы называем сегодня искусственным интеллектом, не является таковым по сути – используя принципы работы нейронов человеческого мозга, современные технологии машинного обучения ни на йоту не отклоняются от поставленных перед ними задач. Ни намека на свободную волю. Бояться своего смартфона еще рано – пока можно спокойно наслаждаться технологиями без побочных эффектов.
Более подробная информация о Huawei CBG и ее продукции:
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