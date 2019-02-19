Турецкий киноактер Бурак Озчивит заработал в Ташкенте за неполные три часа $379 тысяч. Эту сумму он получил за фуршет с женами местных олигархов. Об этом пишут местные СМИ.

34-летний Бурак Озчивит получил международную известность своими ролями в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь», «Королек-птичка певчая» и других. Портал Rusturkey сообщил, что Озчивит приехал в Ташкент, чтобы «посетить 2,5-часовой банкет с известными людьми». В итоге выяснилось, что киноактера пригласили в Ташкент, чтобы он пообедал с богатыми поклонницами.

«Я очень рад, что смог сделать счастливым своих поклонниц. Я еще не раз вернусь в Узбекистан. Здесь очень гостеприимные люди, с которыми мне очень приятно общаться», -сказал актер.

По информации некоторых узбекских СМИ, Бурак уже ведет переговоры с двумя именитыми продюсерами из Ташкента об участии в многосерийном фильме, провел мастер-класс для молодых актеров.