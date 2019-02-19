Боевые стрельбы войск ПВО Азербайджана Фото
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил Азербайджана проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно информации, в ходе учений поднятые по тревоге подразделения отрабатывают действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.
В ходе учений подразделения ПВО выполнют боевые стрельбы.