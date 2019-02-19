В Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана недалеко от границы с Афганистаном и КНР Китай построил военную базу. Об этом написала Washington Post, которая провела расследование, передает телеканал RTVI.

Репортер изучил фотографии со спутника, а также съездил в Таджикистан и поговорил с китайскими солдатами, которые там служат.

Власти Китая и Таджикистана официально не признали, что военный объект реально существует и работает. Неизвестно, как военную базу строили, кому она принадлежит и откуда получает финансирование.

Журналист WP сказал, что встретил нескольких китайских солдат на рынке в поселке Мургабе, который находится ближе всего к базе. Один из солдат сказал репортеру, что китайцы находятся в Таджикистане уже три или четыре года. По его словам, это спокойный регион, но никаких подробностей несения службы не раскрыл, сославшись на секретность.

Газета направила запросы в китайские министерства иностранных дел и обороны. В МИД КНР отказались комментировать информацию, а в минобороны на запрос не ответили. В Министерстве иностранных дел Таджикистана заявили, что никаких военных объектов КНР в стране нет и переговоров по их строительству не ведется. Власти Афганистана также отрицали, что на границе с Таджикистаном КНР планирует построить военную базу.