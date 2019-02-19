В Ярдымлинском районе при пресечении попытки незаконного провоза наркотиков через государственную границу был задержан житель Масаллинского района 25-летний Назирли Джавад Фикрет оглу, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

При личном досмотре у него были найдены и изъяты 1,720 граммов героина, 2763 манатов и три мобильных телефона.

Другому участнику этого преступного деяния удалось уйти от преследования и скрыться в лесном массиве. Оперативно-следственные мероприятия по его поимке продолжаются.

Также на территории села Вель Лянкяранского района сотрудники Службы береговой охраны обнаружили и изъяли 1,085 грамма героина, спрятанных в кустах. По фактам продолжаются соответствующие оперативно-следственные меры.