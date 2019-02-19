Азербайджан резко увеличил добычу серебра

В январе 2019 года добыча серебра в Азербайджане составила 627,5 кг, что в 6,9 раза больше показателя за январь 2018 года, говорится в сообщении Госкомитета по статистике, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Причина роста добычи серебра ведомством не уточняется.

На 1 февраля 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 406,2 кг.

По прогнозам правительства добыча серебра в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 2,1 тонны.

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