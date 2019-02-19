Трамп хочет передать ядерные технологии саудитам

Белый дом пытается передать ядерные технологии Саудовской Аравии в обход Конгресса и, возможно, в нарушение закона об атомной энергии. Об этом сообщается на сайте государственного комитета по надзору и реформам, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что 12 февраля президент США Дональд Трамп встретился с представителями ядерной индустрии по поводу передачи технологий странам Ближнего Востока, а на следующей неделе его зять и советник Джаред Кушнер собирается посетить Эр-Рияд для обсуждения сделки.

Авторы публикации ссылаются на нескольких осведомителей в администрации президента. По предоставленным ими данным, переговоры ведутся с процедурными нарушениями и в неоправданно быстром темпе. При этом высшие чины администрации игнорируют обращения советников по этике, которые требуют остановить обсуждение.

Рабочую атмосферу в администрации, по словам разоблачителей, характеризуют «хаос, беспомощность и лицемерие» — к этому привел конфликт интересов между советниками.