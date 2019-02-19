Угарный газ убил бабушку и внука в Баку
В Баку в результате отравления угарным газом скончались бабушка и внук. Об этом сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, тела 68-летней Севиль Алиевой и ее внука 11-летнего Ульви Исмаилова были найдены в доме, где проживала бабушка.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели осмотр квартиры и тел. На телах погибших не было обнаружено никаких следов насилия.
Установлено, что они скончались от отравления угарным газом.
В Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.