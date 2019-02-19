Синоптики о погоде на завтра

В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, днем юго-западный ветер усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 2-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в горных районах прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от двух до семи градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла, в высокогорье ночью будет 12-17, днем 0-5 градусов мороза.

Минэкологии предупреждает, что 21-22 февраля скорость западного ветра на горных территориях Азербайджана будет достигать 20-25 м/сек.