Эльдара Муслимова задержали за убийство матери

В Баку 26-летний Эльдар Муслимов убил свою мать, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Наримановского района.

Согласно информации, молодой человек во время бытового конфликта ударил 66-летнюю Наилю Муслимову стулом в грудь. Женщина упала, ударившись головой об стену.

Как сказали в полиции, после содеянного Муслимов запер дверь квартиры и убежал. Вернулся домой спустя сутки. Надеясь, что мать еще жива, вызвал скорую, однако врачи констатировали смерть.

Предварительное расследование установило, что ссора между сыном и матерью произошла из-за смартфона. Муслимов попросил у матери денег, чтобы купить себе телефон, но она ему отказала.

По информации правоохранителей, сын страдает эпилепсией и психическим отклонением.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.