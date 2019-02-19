Нетаньяху отменил встречу с Путиным

Переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина отложены на неопределенный срок, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на официальные источники в Иерусалиме.

В свою очередь, газета Jerusalem Post сообщила, что Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на четверг визит в Москву из-за внутриполитической обстановки в стране.

NEWSru.co.il отмечает, что пресс-служба Кремля не анонсировала встречу Путина с Нетаньяху, однако глава израильского правительства неоднократно говорил о переговорах с российским президентом, намеченных на 21 февраля.

На этой встрече Нетаньяху планировал обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

Ожидалось, что израильский премьер прибудет на встречу с Путиным вместе с главой военной разведки (АМАН) Тамиром Айманом и командующим военно-воздушными силами ЦАХАЛo Амикамом Норкиным.