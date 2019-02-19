Турцию не устроило предложение США по продаже Patriot

Анкара не согласилась с условиями поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

"Мы запрашивали США насчет ЗРК Patriot, ответ получили через полтора года. Но то, что содержится в этом предложении, и некоторые детали нас совершенно не устраивают. Переговоры продолжаются, есть темы, которые нужно прояснить", - сказал Демир в эфире турецкого телеканала NTV.

Главные претензии турецкой стороны к американцам - отказ предоставить Анкаре кредит и начать совместное производство комплекса на турецкой территории.

Отметим, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции комплексов Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Однако, несмотря на это, Анкара отклонила предложение Вашингтона отказаться от закупки С-400 в обмен на поставку американских ЗРК, так как оно не включало в себя ни скидку на поставку комплексов, ни передачу технологий.