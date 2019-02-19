Оперативные клиентские услуги посредством соцсетей от Nar

До 30% запросов, поступающих через соцсети, получают ответ в течение минуты, и до 60% - в течение десяти минут. Как правило, все запросы, получаемые Nar в соцсетях, обрабатываются в среднем в течение шести минут.

За прошедший год через страницы оператора в соцсетях было получено более 218 000 запросов.

Nar является первой телекоммуникационной компанией в стране, предоставляющей полный спектр клиентских услуг посредством соцсетей. В случае возникновения каких-либо вопросов абонентам оператора мобильной связи не нужно посещать центр обслуживания клиентов, в качестве альтернативы они могут использовать страницы оператора в соцсетях для получения высококачественного обслуживания (информация о балансе, устранение неполадок в сети / проблем с интернетом, изменение тарифа, обновление интернет-пакета, подробная информация о входящих звонках и сообщениях, технических проблемах, скидочных акциях, участии в конкурсах и мероприятиях и т. д.).

Таким образом, абоненты Nar могут задать свои вопросы через Facebook, Twitter и Instagram, а также по электронной почте, в онлайн-чате и получить ответ от мобильного оператора в соцсетях в течение короткого времени. Тем самым абоненты могут сэкономить время и получить подробные ответы на свои вопросы о продуктах и услугах Nar в любое время и в любом месте.

Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar, можно получить на сайте Nar.az.