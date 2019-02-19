Кочарян из тюрьмы сделал заявление по Карабаху

Новые власти Армении бьют по основам Армении и « Карабах а». Как сообщает «Спутник Армения», об этом говорится в обращении находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам Кочаряна, «роль карабахского движения в истории армянского народа играет ключевую роль, сколько бы люди, руководствующиеся сиюминутными интересами, не пытались ее уменьшить».

"Пришедшие к власти в результате сложной внутриполитической и геополитической неразберихи люди, продолжительное время наносят сильнейшие удары основам Армении и Карабаха", - написал Кочарян.

Эти люди, по его словам, целенаправленно стремятся ослабить национальное единство и дух армии.

"Во всех случаях это ведет к обесцениванию смысла карабахских побед, к неизбежным потерям, которые будут разрушительны для нашей государственности. Необходимо прийти в себя, так как вызовы, стоящие перед Арменией и Карабахом, усиливаются день ото дня. Для того, чтобы им противостоять необходима концепция развития и сплоченность", - отметил Кочарян.

При этом он добавил, что возможности преодоления тяжелейших последствий превращения страны в поле для опытов со стороны нескольких дилетантов может и не быть.

Ранее пресс-служба Специальной следственной службы Армении сообщила, что следствия по делам Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова завершились. Материалы собраны на второго президента, отозванного генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а также экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.