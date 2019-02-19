Путин о подлодке-носителе оружия «Судного дня»

Первая атомная подлодка-носитель беспилотного комплекса «Посейдон», которого на Западе называют оружием «Судного дня», будет спущена на воду уже этой весной, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Успешно проходит испытания подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать. Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Отметим, что о разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.