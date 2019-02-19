В Европе снова поднимают вопрос Али Инсанова

Али Инсанов жалуется на то, что решение Европейского суда по его делу не было исполнено. Экс-министр написал письмо в Комитет министров СЕ, в котором настаивает на своей невиновности.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело. Он был приговорен к 7 годам лишения свободы за хранение запрещенных психотропных веществ.