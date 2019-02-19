Российские МиГ-31 с «Кинжалами» патрулируют Каспийское море

Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполнили более 380 полетов на патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей, сказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Экипажи МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей», - сказал Шойгу.