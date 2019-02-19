Эрдоган: «Армяне приехали в Турцию из-за сложностей в своей стране»

Турция за последние годы приняла 4 миллиона мигрантов, из них 3,6 млн сирийских беженцев, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на Форуме «Будапештского процесса» по вопросам миграции.

«Мы не отправили насильно обратно ни арамейцев, ни христиан, бежавших от военных столкновений в Сирии. С другой стороны, армян мы тоже не отправили обратно. Сейчас в Турции проживают примерно 100 тысяч армян, из них 40 тысяч – граждане Турции. Остальные не являются гражданами Турции, однако мы их не депортируем, поскольку они приехали в Турцию из-за сложностей в своей стране», — сказал турецкий лидер, пишет издание Rusarminfo.

Коснувшись вопроса так называемого «геноцида армян», Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в Европе ведется пропаганда по событиям 1915 года. Турция настаивает на изучении этой темы историками.

Турецкий лидер подчеркнул, что в истории Турции не было геноцидов по отношению к какой-либо этнической группе.