Экс-глава ФБР считает Трампа «российским агентом»
Президент США Дональд Трамп может быть «российским агентом» в Соединенных Штатах, считает бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
Ведущий CNN задал Маккейбу вопрос, верит ли он в то, что Трамп — российский агент.
«Думаю, это возможно. Думаю, именно поэтому мы начали наше расследование, и мне очень хочется посмотреть, к чему оно приведет спецпрокурора Роберта Мюллера», — ответил Маккейб.