Путин предостерег США от конфликта с Россией
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал США воздержаться от шагов, которые могут создавать «дополнительные угрозы» для России, пишет издание «Медуза».
Глава российского государства отметил, что Россия надежно защищена современными системами вооружения.
«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — сказал Владимир Путин, отметив, что подобные шаги приведут к ответным действиям.