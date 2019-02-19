Джаваншир Фейзиев: «Разве депутат не может купить себе Porsche?»

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подтвердил информацию о том, что принадлежащий ему автомобиль Porsche Cayenne GTS с госномерами 90 FC 111 совершил тяжелое ДТП в Хазарском районе Баку. Как сообщает Demokrat.az, депутат добавил, что он был за пределами Азербайджана, когда было совершено ДТП.

Ранее СМИ сообщали, что 15 февраля на территории поселка Гала Porsche Cayenne GTS с госномерами 90 FC 111 сбил женщину. От удара женщина отлетела в сторону и попала под колеса двигавшегося навстречу автомобиля Wolksfagen Passat и погибла на месте.

«Когда произошло ДТП, я не был в Баку. С 12 февраля я находился в Брюсселе и совсем недавно вернулся в Азербайджан. Автомобилем управлял мой водитель. Инцидент расследуется, и виновные будут наказаны. В СМИ идет ложная информации о том, что в момент аварии автомобилем управлял я сам», - сказал депутат.

Джаваншир Фейзиев также ответил критикам: «С чего вы взяли, что Porsche дорогая машина? Этот автомобиль продается за среднюю цену. В Баку тысячи Porsche. Разве депутат не может позволить купить себе Porsche?», - сказал он.