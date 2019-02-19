Роухани: Напряженность между США и Ираном достигла пика

"Сегодня напряженность между Ираном и США достигла пика. Вашингтон пытается оказать максимальное давление на иранский народ, который, в свою очередь, по максимуму показывает свою волю, надежду и веру", - сказал Роухани, отметив, что "совершенно не сомневается в окончательной победе иранской стороны".

По словам президента, Иран, Россия и Турция "противопоставили притворной и показной встрече в Варшаве конструктивное и влиятельное заседание в Сочи". "Это свидетельствует об еще одном поражении региональной политики США", - отметил он.

Отметим, что 13-14 февраля в Варшаве прошла организованная США и Польшей министерская конференция по Ближнему Востоку, одной из целей которой было обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе. Иран не был приглашен на конференцию.

14 февраля в Сочи президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - провели трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию.