Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки, ныне возглавляющий национальную команду Боснии и Герцеговины, говоря о соперниках боснийцев в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, вспомнил и о сборной Азербайджана.

«Испытываю ли я страх потерпеть неудачу? Если бы я боялся, то не приехал бы в Боснию, - цитирует хорватского специалиста Sportsport.ba. – Чего мне бояться? Неудачи в квалификации? У нас группа, в которой есть сборная Италии. Она не попала на чемпионат мира-2018 и сейчас хочет вернуться на большой турнир.

У нас в группе Греция, с которой у нас старые счеты. Они тоже не были на больших турнирах, и, как экс-чемпионы Европы, имеют определенные амбиции и будут стараться добиться своей цели. Греки – неприятный соперник, но они не непреодолимы.

Еще один наш соперник – Финляндия – похожа на мину замедленного действия. Она как Азербайджан. Удивляет один раз в 50-ти играх. В прошлом цикле финны удивили в гостевой игре с хорватами, сыграв вничью.

Армения? Если мы боимся Армению, и если мы не можем их победить, то нам даже не стоит попадать на Евро-2020. Это не недооценка. Но так есть на самом деле».

В декабре хорватский специалист перенес срочную операцию на органах желудочно-кишечного тракта. В связи с этим за два месяца после операции Просинечки похудел на 20 кг.

«Я почувствовал ужасную боль в нижней части живота, - вспоминает он. - Раньше такого не испытывал. Было невыносимо. И меня сразу отвезли в больницу. Нужно было срочно лечь под нож, чтобы избежать сепсиса. Профессор Шабанович провел отличную операцию. Все прошло идеально. Но долго оставаться в больнице нелегко».