В Турции у контрабандистов нашли средневековую икону с распятием Христа

Согласно информации, произведение искусства было найдено во время обыска в одном из бизнес-центров города.

В турецком Кайсери в ходе операции по борьбе с контрабандой обнаружена старинная икона с изображением распятия Иисуса Христа, пишет издание Rusturkey.

По словам сотрудника департамента по борьбе с контрабандой в Кайсери, "согласно данным предварительной экспертизы, икона высотой около 200 см, датируется XIII веком. На ней также обнаружены надписи на латыни".

Артефакт направлен на экспертизу, в рамках которой будут проведены необходимые физико-химические исследования.

По оценке специалистов, стоимость иконы составляет около миллиона долларов.